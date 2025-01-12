Bitcoin 95 bin dolar seviyesinde sıkıştı

12 Ocak 2025 tarihinde BTC fiyatı, 94.543 dolara gerileyerek, üst üste dördüncü seansta 100 bin doların altında kaldı. Bu durum, piyasadaki boğa sinyallerine rağmen BTC’nin hala büyük bir psikolojik seviyeyi aşamadığını gösteriyor. BTC'nin son performansı, yatırımcıların ve uzmanların yakın zamanda olası bir fiyat patlamasını beklemelerine neden oldu.

ETF AKIŞLARI VE YATIRIMCI İLGİSİ

Bitcoin için 2025 yılının başları, ABD BTC-spot ETF piyasasında temkinli bir iyimserlik havası ile başladı. Üç ABD eyaletinde önerilen Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) projeleri, Bitcoin’e olan ilgiyi artırdı. ABD ekonomisinin iyileşme verileri ve Fed'in daha sıkı bir duruş sergilemesi beklenen faiz artırımları ise BTC'nin 100 bin doların üzerinde kalmasını engelledi.

Farside Investors’a göre, iShares Bitcoin Trust (IBIT) geçen hafta 497,6 milyon dolar değerinde net girişler gördü. Öte yandan, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), 2023’ün sonlarına doğru 202,3 milyon dolar net çıkış bildirdi. Bu durum, BTC-spot ETF piyasasında karmaşık bir duygu durumu yaratırken, New Hampshire, Pennsylvania ve Teksas eyaletlerinde SBR’ler için yapılan yasal düzenlemeler, BTC’ye olan talebi artırdı.

META'NIN BTC HAZİNE VARLIĞI ÖNERİSİ

Meta Platforms hissedarları, Bitcoin’i şirketin hazine varlığı olarak tutmayı önerdi. Ethan Peck, aile hissedarlarının adına bu teklifi sundu. Meta’nın 72 milyar dolar değerinde nakit, nakit benzeri varlıklar ve menkul kıymetleri bulunuyor. Hisse sahipleri, nakdin sürekli değer kaybetmesi ve tahvil faizlerinin gerçek enflasyon oranının gerisinde kalması nedeniyle Meta’nın bazı varlıklarını, kısa vadede daha volatil olsa da değer kazanan Bitcoin gibi bir varlıkla değiştirmesini önerdi.

Bu öneri, eğer kabul edilirse, Bitcoin’in daha geniş şirket düzeyinde benimsenmesini tetikleyebilir ve fiyatların artmasına neden olabilir. Meta’nın ardından, Microsoft ve Amazon’a da benzer BTC hazine teklifleri sunuldu, ancak Microsoft, Aralık 2024’te bu öneriyi reddetti.

TEKNİK ANALİZ VE BİTCOİN FİYATI

Bitcoin’in fiyatı, son dönemde 100 bin dolar seviyesinin altına düşse de, 50 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının (EMA) üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu da BTC için olumlu fiyat sinyalleri veriyor. 95 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılması, 100 bin dolara doğru bir hareketin sinyali olabilir. Eğer BTC, 100 bin doları aşarsa, tarihsel zirve olan 108.231 dolara doğru bir yükseliş yaşanabilir.

Ancak, BTC’nin 50 günlük EMA’nın altına düşmesi, düşüş trendinin başladığını ve 90.742 dolar destek seviyesinin hedef alındığını gösterebilir. Bu seviyenin altına düşülmesi, 86.263 dolar seviyesinin yakın olmasına neden olabilir.

ETHEREUM DURUMU VE POTANSİYELİ

Ethereum (ETH), piyasa değeri açısından Bitcoin'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve 50 günlük EMA'nın altında işlem görüyor. Ancak, uzun vadeli hareketli ortalamalar olumlu sinyaller veriyor. ETH’nin 3.287 dolar direnç seviyesini aşması, fiyatın 50 günlük EMA’ya doğru yükselmesini sağlayabilir. Aksi halde, ETH’nin 200 günlük EMA’nın altına düşmesi, 2.815 dolar seviyesinin test edilmesine yol açabilir.

Bitcoin’in fiyat hareketlerini etkileyen faktörler arasında, ABD hükümeti ve kripto politikaları ile BTC-spot ETF akışlarının izlenmesi gerektiği belirtiliyor.