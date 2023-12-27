Bitcoin alım satımında en çok kullanılan 7. itibari para birimi Türk lirası!

Türk lirası paritesine yönelik destek arttıkça, kripto para ticaretinde Türk lirası kullanımının payı da artıyor. Güncel veriler, Türk lirasının Bitcoin ticaretinde kullanılan 7. itibari para birimi olduğunu gösteriyor.

Küresel kripto para borsalarından alınan veriler, piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin ticaretinde en çok ABD dolarının kullanıldığını gösterdi. Dolar, Bitcoin ticaretinden %80'in üzerinde pay alırken, doları Güney Kore wonu, Japon yeni, sterlin ve Singapur doları izledi. Türk lirası ise, Bitcoin ticaretinde en çok kullanılan itibari para birimleri sıralamasında yedinci oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate TR COO'su Kutluhan Akçın, “Yatırımcıların kripto para borsası seçerken dikkat ettiği kriterlerden biri de parite ve işlem çifti sayısı olarak öne çıkıyor. Kripto para ticareti farklı kripto para birimleri arasında yapılabildiği gibi, fiyat para olarak bilinen itibari para birimleriyle de yapılıyor. Yatırımcılar, yalnızca Bitcoin gibi büyük kripto paralara değil, yeni çıkan projelere de kendi ülkelerinin itibari paralarıyla yatırım yapmak istiyor. Bu noktada en çok işlem çifti seçeneğini sunan küresel borsalara yönelik ilgi artıyor” dedi.

150’DEN FAZLA PROJEYİ TÜRK LİRASI İLE LİSTELİYOR

Özellikle Türk lirasının dolar, euro gibi yabancı para birimlerine göre değerinin, bu para birimleriyle yatırım yapmayı zorlaştırdığına dikkat çeken Kutluhan Akçın, “Kur farklılıkları, kripto para alım satım işlemi yapanların kullanıcı deneyimini güçleştiriyor. Türk lirasıyla yatırım yapmak, çok daha tercih edilebilir bir deneyim sunuyor. Dünyanın en eski kripto para borsalarından biri olan Gate.io olarak, Türkiye’deki operasyonlarımızın birinci yılını kutladığımız 2023’ün son aylarında, Türk lirası paritesiyle listelediğimiz kripto para birimi sayısını 150’nin üzerine taşıdık. Türk kullanıcıların tercih ettiği başka bir küresel borsada olmayan, ama Gate TR’de olan tam 54 farklı proje var. Türk yatırımcılar, yerelleştirme stratejimiz kapsamında, yeni projelerde de ülkelerinin itibari para birimiyle işlem yaparak yatırımlarını daha kolay yönetebiliyor” diye konuştu.

2024’TE YENİ PROJELER LİSTELEYECEK

Gate.io’nun küreselde 1.700’ü aşkın listelemeyle yatırımcılara çok geniş bir yatırım portföyü oluşturma olanağı sunan bir borsa olduğunu hatırlatan Kutluhan Akçın, “Kripto ekosistemi çok hızlı genişleyen, her geçen gün yeni bir projenin duyurulduğu bir finansal evren. Bu projeler arasında güvenilir yatırım aracı olma potansiyeli taşıyan kripto para birimlerinin her birine ne kadar hızlı erişim sunarsak, ekosistemin genişlemesine ve yerleşikleşmesine o denli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Gelecek vaat eden projelerin ekosisteme hızlı bir biçimde dahil olmasını mümkün kılan Startup programımızı da bu amaçla geliştirdik. Gate TR olarak, küreseldeki bu yaklaşımı, yerel pazara da uyarlıyor ve yatırımcıların TL cinsinden işlem yapabilecekleri kripto para birimi sayısını hızlı bir biçimde artırmak için çalışıyoruz. 2024’te çok daha fazla kripto para birimi, Gate TR’de TL ile alınıp satılabilecek” ifadelerini kullandı.

“TÜRK LİRASI KRİPTOYA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRIYOR”

Türkiye’nin küresel kripto para benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Gate TR COO'su Kutluhan Akçın, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “TL paritesinde işlem yapılabilecek kripto para sayısını artırmanın, bu benimsemeyi daha da yukarı çekebilmek için gerekli olduğuna inanıyoruz. TL işlem çifti sunmak, özellikle başlangıç seviyesindeki yatırımcının kriptoya erişimini artırmak için kritik rol oynuyor. Örneğin, kriptoya yeni başlayan bir kullanıcının, USDT’nin 1 dolara denk olduğunu ve USDT ile işlem yapabileceğini öğrenmesi zor olabiliyor. Kullanıcılara 150’den fazla projenin TL’ye göre fiyat değişim grafiklerine erişebilme ve TL ile kripto para alım satımı yapabilme olanağı sunuyoruz. Bu sayede yeni başlayanlar da neye, ne kadar yatırım yaptığını daha kolay yönetebiliyor. Yeni kripto paraları TL cinsinden listelemeyi 2024’te de sürdürerek, yatırımcıları itibari para piyasalarındaki kur şoklarından korumaya ve Türk lirasının küresel kripto para ticaretindeki payını büyütmeye devam edeceğiz.”