Kripto para piyasasında hafta boyunca yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Bitocin’de değer kaybı yüzde 9’un üstüne çıkarken düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşün ana nedeni, yapay zeka sektörüne yönelik yeniden artan endişelerin teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgası yaratması oldu.

Kripto para piyasasının en değerli birimi olan Bitcoin, saat 14,22 itibari ile yüzde 9,59’luk kayıpla 83 bin 190 dolara geldi.

Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 10,24’ü buldu. En değerli ikinci birim, 2 bin 714 dolar seviyesinde işlem görüyor.

"PİYASA YERİNDEN OYNAMIŞ"

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'deki düşüş hakkında, "Eğer bu, genel olarak risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir ve şu anki endişe bu." değerlendirmesinde bulundu.

Sycamore, "Piyasa biraz yerinden oynamış, biraz parçalanmış, biraz kırılmış gibi hissediyor, aslında, çünkü o satış dalgasını yaşadık" ifadelerini kullandı.

BİTOCİN NEREYE KADAR DÜŞECEK?

Kripto para piyasasındaki büyük düşüş sonrası yatırımcılar Bitcoin’in ne kadar daha değer kaybedebileceğini sorgulamaya başladı. Analistler, Bitcoin’in 83 bin dolar direncini kırması durumunda 74 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini belirtiyor.

1,2 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Piyasa takipçisi CoinGecko'ya göre, son altı haftada tüm kripto paraların toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi.

Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant, çarşamba günü yayınladığı haftalık kripto raporunda, "Bitcoin piyasa koşulları, mevcut boğa döngüsünün Ocak 2023'te başlamasından bu yana en düşüşte." dedi.