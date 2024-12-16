Bitcoin fırtınası: Rekor üstüne rekor kırdı

Bitcoin fırtına gibi esiyor. ABD'de Trump'un Başkan seçilmesiyle birlikte rüzgarı arkasına alan Bitcoin fırtına gibi esiyor.

Bitcoin'de yaşanan artış yatırımcıların risk iştahını artırdı. Böyle olunca talep arttı ve Bitcoin peş peşe rekor kırdı.

YENİ REKOR

Bitcoin 100.000 dolar sınırını aştı

Bitcoin, 106 bin 500 doları aşarak son dönemde yeni bir rekora imza attı. Bitcoin bu fiyatla bir günde yüzde 3,15 değer en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin şu anda 104 bin 536 dolar seviyesinde.

Yeni Trump yönetimi, kripto paralara karşı Biden Beyaz Saray'ından gelen tavır, Bitcoin fiyatlarının desteklediği belirtiliyor.

Bitcoin fiyatı aralık ayı başından bu yana yüzde 7,25 değer kazandı. Bitcoin'in son üç aylık performansı yatırımcısına yüzde 81, yıl başındanda bu yana ise yüzde 149 kkazandırdı.

Bitcoin 5 Kasım'da yapılan seçim günü 68 bin dolar seviyesini gördü ve 106 bin doları aşarak rekor üstüne rekor kırdı. Geçen yıl dünya genelinde 420 milyon yatırımcısı bulunurken, 2024 yılında ise bu rakam çıkmıştı.