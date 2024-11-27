Bitcoin ne kadar olacak?

ABD başkanlık seçimleri sonrası kripto para piyasalarında hızlı bir ralli yaşandı. Bitcoin, yeni bir tarihi zirveye ulaşarak 99.645 dolar seviyesini gördü. Bu yükselişin ardından, yatırımcıların 2025 hedeflerine yönelik beklentileri yeniden gündeme geldi.

Standard Chartered Bankası, Bitcoin'in değerine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu. Bankanın analistlerine göre:

2024 yılsonu hedefi: 125.000 dolar.

2025 yılsonu hedefi: 200.000 dolar.

Bu tahminler, Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş potansiyeline olan güveni yansıtıyor.

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KISA VADELİ RİSKLER: KRİTİK SEVİYELER

Her ne kadar Standard Chartered yılsonu için pozitif bir hedef sunsa da kısa vadeli fiyat hareketlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcı notunda şu kritik seviyeler vurgulandı:

95.000 dolar: Güncel işlem seviyesi.

88.700 dolar: Bu seviyenin altına düşüş olasılığı bulunuyor.

85.000 dolar: Daha fazla düşüşte olası destek noktası.

Kripto para piyasası, genellikle yüksek oynaklık gösteriyor ve Bitcoin'in fiyatı kısa vadede büyük dalgalanmalar yaşayabiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu seviyelerde dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.