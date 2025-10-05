Bitcoin rekor kırdı! "Uptober" efsanesi son 12 yılda 10 kez kazandırdı

ABD'de federal hükümetin ani kapanması, Wall Street'i sarsarken, kripto para piyasalarında tam tersi bir fırtına esti. Yatırımcılar, belirsizliğin ortasında "dijital altın" olarak anılan Bitcoin'e akın etti ve fiyatı saniyeler içinde 125 bin doların üzerine taşıdı. Bu rekor kıran yükseliş, sadece bir finansal zafer değil de küresel ekonomide yeni bir dönemin habercisi mi?

KAPATILAN KAPILAR, YÜKSELEN GRAFİKLER: HÜKÜMET KRİZİ BİTCOİN'İ NASIL TETİKLEDİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'deki bütçe anlaşmazlığı, 1 Ekim 2025'te federal hükümetin kısmi kapanmasına yol açtı. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki uzlaşmazlık, yaklaşık 750 bin federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına neden oldu. Bu kriz, ekonomik belirsizliği derinleştirirken, geleneksel güvenli liman altınla birlikte Bitcoin'in fiyatını yukarı çekti. Pazar günü gerçekleşen işlem verilerine göre, Bitcoin yüzde 2,68'lik bir artışla 125 bin 245 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kapanma, ABD ekonomisinde günlük milyarlarca dolarlık kayıplara yol açarken, kripto yatırımcıları fırsatı kaçırmadı. Toplam kripto para piyasa değeri, bu ralliyle 4,21 trilyon doları aştı. Analistler, hükümet çalışanlarının maaş gecikmeleri ve ekonomik verilerin yayınlanamaması gibi unsurların, yatırımcıları merkezi olmayan varlıklardan Bitcoin'e yönelttiğini belirtiyor. Önceki haftalarda yüzde 14'lük bir yükseliş kaydeden Bitcoin, geçen Cuma günü 108 bin 600 dolardan 124 bin dolara yaklaşmıştı. Bu ivme, kapanma haberleriyle pekişerek rekoru getirdi.

TRUMP'IN MİRASI: STRATEJİK REZERV, YILIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

Başkan Donald Trump'ın Ocak 2025'teki göreve başlamasının hemen ardından imzaladığı "ABD Stratejik Bitcoin Rezervi" emri, bu yükselişin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Bu emir, Hazine Bakanlığı'nın el koyduğu Bitcoin'leri ulusal rezervde biriktirerek, ABD'yi "kripto başkenti" yapma hedefini resmileştirdi. Rezerv, yaklaşık 200 bin Bitcoin ile başlatıldı ve diğer dijital varlıkları da kapsayan bir stoğa dönüştü.

Yılbaşından bu yana Bitcoin'in değeri yüzde 25 artarken, Trump'ın politikaları yatırımcı güvenini pekiştirdi. Beyaz Saray'ın Kripto Çarı David Sacks, rezervin "dijital Fort Knox" gibi işlev göreceğini vurguladı. Bu adım, sadece fiyatı değil, kurumsal yatırımları da tetikledi. Spot Bitcoin ETF'lerine son bir haftada 627 milyon dolarlık giriş olurken, buna BlackRock ve Fidelity gibi devler öncülük etti. Analistler, rezerv politikasının Bitcoin'i geleneksel rezerv varlıkları gibi konumlandırdığını ve küresel rekabette ABD'ye avantaj sağladığını ifade ediyor.

UPTOBER EFSANESİ: EKİM'İN BÜYÜSÜ TEKRAR MI ÇALIYOR?

Sosyal medyada "Uptober" olarak anılan fenomen, Bitcoin'in Ekim aylarındaki geleneksel yükselişini simgeliyor. "Up" yani yükseliş ile "October" kelimelerinin birleşiminden doğan bu terim, son 12 yılın 10'unda Bitcoin'in yeşil kapattığı ayları yansıtıyor. Ortalama yüzde 22'lik kazanç sağlayan Ekim, kripto topluluğunda dua gibi anılıyor.

Bu yılki Uptober, hükümet kapanması ve Fed'in faiz indirimleriyle daha da güçlendi. Uzmanlar, mevsimsel trendin yanı sıra kurumsal sermayenin dördüncü çeyrek baskısıyla birleştiğini söylüyor. Tether gibi stablecoin'lerin rekor baskılamaları, likiditeyi artırarak ralliyi destekledi. Ancak uyarılar da var. Kısa vadeli düzeltmeler mümkün, zira RSI endeksi nötr bölgeden yukarı dönse de aşırı ısınma riski taşıyor.

GELECEKTEKİ ZİRVELER: 130 BİN Mİ, YOKSA DÜZELTME Mİ?

Bitcoin'in 125 bin dolarlık rekoru, piyasa uzmanlarını ikiye böldü. Bazı analistler, kapanmanın uzaması halinde 130 bin dolara doğru bir koşu öngörüyor. diğerleri ise 114 bin dolar desteğinin kırılması durumunda 108 bin dolara gerileme uyarısı yapıyor. Bazı bankalar, yıl sonu için 133 bin dolar tahmini yaparken, uzun vadede 181 bin dolara işaret ediyor.

Bu ralli, sadece bireysel yatırımcıları değil, küresel ekonomiyi etkiliyor. Çin ve Avrupa'daki benzer rezerv tartışmaları, Bitcoin'i jeopolitik bir araca dönüştürüyor. Hükümet kapanmasının çözümü, haftaya ertelenirken, kripto piyasası nefesini tuttu. Yatırımcılar, bu belirsizliğin yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyor. Bitcoin'in hikayesi, sadece rakamlarla değil; politikaların ve trendlerin etkisinde şekilleniyor.