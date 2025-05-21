Bitcoin rekor tazeledi. Tarihi zirve

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te göreve başlamasının ardından kripto para piyasalarında sert yükselişler görüldü.

Trump’ın dijital varlıklara yönelik olumlu tutumu, piyasada ralli havası estirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, 20 Ocak’ta 109 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ancak bu yükselişin ardından küresel jeopolitik riskler ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Son dönemde ticaret savaşlarındaki yumuşama, küresel çapta merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri ve azalan jeopolitik riskler, kripto para piyasalarını destekleyen faktörler arasında öne çıkıyor. Aynı zamanda ABD’nin dijital varlıklara yönelik düzenlemeleri yakın zamanda kabul edeceğine dair artan beklentiler, Bitcoin’deki rekorları beraberinde getirdi.

Haftanın üçüncü işlem gününde dolar endeksindeki düşüş piyasaları hareketlendirdi. Gün içinde 99,991 puandan 99,396 puana gerileyen dolar endeksinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralarda alım iştahı artarken, Bitcoin yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içinde yaklaşık yüzde 5 yükselerek akşam saatlerinde ilk kez 109 bin 733 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Bitcoin’in 4 saatlik teknik grafiği incelendiğinde RSI (Göreceli Güç Endeksi) 90 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesinde seyrediyor. Ichimoku Bulutları ise önümüzdeki 4 günlük süreçte fiyat hareketlerinin daha yatay bir görünüm sergileyebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'deki bu sert yükseliş, altcoinleri de yukarı yönlü hareketlendirdi. En büyük altcoin olan Ethereum, aynı dakikalarda 2.585 dolara ulaşarak yeni rekorların kapısını araladı. Ethereum’un 4 saatlik grafiğinde ise RSI 94 seviyesine kadar yükselerek aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Fiyat, hareketli ortalamanın hemen üzerinde işlem görüyor.