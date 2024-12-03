Bitcoin satış emri duvarını aşamadı, ibre altcoin’lere döndü

Kasım ayını pozitif bir seyirle geride bırakan kripto para piyasalarında yılın son ayına yön verecek trendler merak konusu oldu. Bitcoin'in psikolojik sınır olarak görülen 100 bin doları aşamadığı günleri, popüler altcoin’lerin yükselişe geçtiği bir ortam izledi. Öte yandan son veriler, spot kripto ticaret hacminin kasımda 2,71 trilyon dolara ulaşarak Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ve aylık bazda ikiye katlandığını gösterdi.

Piyasadaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Yalnızca spot piyasada değil, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinde de Mayıs 2021’den bu yana en yüksek hacimler kaydediliyor. Piyasaya yeni sermaye girişi olduğu ve seçim sonuçlarının netleşmesiyle başlayan rüzgârın sürdüğü çok açık. Bu rüzgâr güç kaybetmese de yön değiştirebiliyor. Kasım ayının son günlerine de Solana, Ripple, Ethereum gibi önde gelen altcoin’lerdeki fiyat hareketlilikleri damga vurdu” dedi.

PİYASANIN YÜKSELEN YILDIZI RİPPLE OLDU

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılacağı tarihin belli olmasıyla yükselişine hız veren Ripple, kasım ayının son günlerinin yükselen yıldızı olarak öne çıktı. Hafta sonu %20’nin üzerinden değer kazanan, haftalık kazancını %75’in üzerine ve 30 günlük kazancını da %350'nin taşıyan Ripple, piyasa değeri bakımından Tether (USDT) ve Solana’yı (SOL) geride bırakarak dünyanın en değerli üçüncü kripto varlığı oldu.

SEC’in Ripple’a yönelik davasının hâlâ temyiz aşamasında beklediğini, ancak Gensler’ın görevi bırakmasıyla Ripple’a yönelik suçlamaların düşeceğine dair beklentilerin de arttığını vurgulayan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Bir ödeme ağı sunan Ripple’ın yerel token’ı XRP, ABD’de düzenleyici ortamda yaşanacak gelişmelere en hızlı ve en pozitif tepki veren altcoin olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 2018’den bu yana ilk kez 2 doların üzerine çıkan ve hafta başında 2,5 doları da aşan Ripple'ın, nisanda duyurduğu RLUSD ile stabilcoin pazarına girme olasılığı coşkuyu yükseltti. Ripple’daki son yükseliş, altcoin manzarasını değiştirdi” diye konuştu.

BITCOIN’DE 100 BİN DOLAR ÖNÜNDEKİ SATIŞ EMRİ DUVARI AŞILAMIYOR

Altcoin’lere yönelen ilginin bir sebebinin de Bitcoin’i 100 bin dolar seviyesine ulaşmaktan alıkoyan satış emri duvarı olduğunu belirten Kafkas Sönmez, “Ethereum’un da özellikle onaylandığı tarihten bu yana beklenen performansı gösteremeyen spot Ethereum ETF’lere yönelik rekor girişlerin etkisiyle 6 ayın en yüksek seviyesini kaydettiği bu günlerde altcoin’lerdeki hareketlilik, yükselen altcoin olasılığına dair inançla mümkün oldu. Analistler, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşmasını engelleyen 384 milyon dolar değerinde satış emirleri olduğundan söz ediyor. Bitcoin’in yukarı yönlü her hareketi, kâr almak isteyen yatırımcıların satış emirleriyle karşılanıyor. Yatırımcılar, rotasyona ağırlık vererek Bitcoin’den aldıkları kârı altcoin’lerde değerlendiriyor. Bu da Bitcoin hakimiyeti olarak bilinen göstergenin 21 Kasım’daki %61,5’lik değerinin kasımın son günlerinde %56,5’e gerilemesini açıklıyor” ifadelerini kullandı.

“AL-SAT DEĞİL, BEKLE-GÖR DÖNEMİ”

Piyasanın geneli tarafından kabul görmüş ve ikna olunmuş boğa dönemlerinin yatırımcılar için başka zorlukları beraberinde getirdiğini hatırlatan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Türkiye’de ikinci yılını güçlü büyüme rakamlarıyla tamamlayan Gate.TR olarak 2024’ün sonunu kripto varlık piyasalarının tarihi açısından unutulmaz kılmasını beklediğimiz bu dönemi al-sat değil, bekle-gör dönemi olarak adlandırıyoruz. Sanılanın aksine, yalnızca düşüş değil, yükseliş dönemleri de yatırımcı psikolojisinin en dirençli olması gerektiği dönemler arasında yer alıyor. Bu gibi dönemlerde portföyde çok fazla değişiklik, fırsatların kaçmasına ve piyasa yükselişine rağmen zarar etmeye sebep olabilir. Dengeli bir yatırım stratejisiyle, güvendiği altcoin’lerle portföyünü hazırlayan yatırımcıların, dinamiklerin nasıl değiştiğini gözlemlemesi, acele etmeden ve telaşa kapılmadan kâr alıp rotasyon stratejilerini dinamik bir biçimde uygulaması, izlenebilecek en akılcı stratejiler arasında başı çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan Gate.TR olarak geniş kripto yelpazemizle yatırımcıların portföylerini diledikleri gibi şekillendirmelerine olanak tanıyor; ipuçlarıyla hem finansal okuryazarlıklarına katkıda bulunuyor hem de karmaşık piyasada yalnız hissetmelerinin önüne geçiyoruz.”