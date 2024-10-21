Bitcoin son üç ayın zirvesine oturdu

Asya piyasalarında 70 bin dolara yaklaşan bitcoin son üç ayın zirvesine yükseldi. CoinTR Araştırma Departmanı'nın verilerine göre, Bitcoin ETF'leri üst üste girişler nedeniyle en üst varlık değerine ulaştı.

Geçen cuma günü Spot bitcoin ETF'lerinin toplam 273,7 milyon dolarlık girişle birlikte, 12 spot ETF'si Ocaktan bu yana toplam net varlık değerine ulaşarak, yeni bir rekora imza attı.

SoSoValue verilerine göre bu fonlarra tutulan Bitcoin miktarının 66,1 milyar dolar değerinde olduğu öğrenildi. Rakamlara göre bu miktar, haziran başında kaydedilen önceki rekoru geçti 62,6 milyar doları geride bıraktı. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Bu seviyeye ulaşmanın ETF dünyasında en zor hedeflerden biri olduğunu belirten Blommberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas altın ETF’lerinin aynı seviyeye ulaşmasının yaklaşık beş yıl sürdüğünü ifade etti.