Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir

Kripto para piyasasında büyük hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini görürken uzmanlar artışın sürebileceğini kaydetti.

Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, tarihi bir eşiği geride bırakarak 112 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin bu fiyatla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, temmuz ayıyla birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme kazandı.

Analistler, yükselişte birkaç temel etkenin öne çıktığını belirtiyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine artan kurumsal girişler, piyasadaki güveni desteklerken, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 200 milyon doları aşkın kısa pozisyon tasfiyesi de yükselişi hızlandırdı.

Makroekonomik cephede ise ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni ticaret tarifeleri ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. Bu da kripto paraların, özellikle de Bitcoin’in cazibesini artırdı.

Uzmanlar, Bitcoin’in 112 bin dolarlık direnci kırmasının ardından 120 bin dolar ve üzeri seviyelerin teknik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Ancak, bu noktada piyasadaki volatilite ve yatırımcı psikolojisinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.

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