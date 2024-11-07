Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Trump 'Seçilirsen ABD'nin para birimi yapacağım" dediği Bitcoin, Trump'ın seçimlerden zaferle çıkması ile birlikte tüm zamanların rekorunu kırdı.

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte dolar, diğer para birimleri karşısında yüzde 1,5 oranında güçlenirken Trump'ın ticaret politikalarına karşında en savunmasız para birimi olarak kabul ören pezo, yüzde 3,5'a kadar varan düşüş yaşadı. Bitcoin ise 75.345 dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

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ABD seçimlerine odaklanan küresel piyasalarda Trump'ın başkan seçimlesi fiyatlandırmaya başladı. En büyük etki ise kripto paralar dünyasında yaşandı.

ÇİN HİSSE SENETLERİ ÇAKILDI

Trump'ın Çin'den gelen ihraç ürünleri için yeni vergiler ve kotalar uygulayacağı yönündeki beklenti ise Çin hisse senedi piyasalarında düşüşlere neden oldu. Hong Kong'daki Çin hisse senedi endeksleri yüzde 2,5'ten fazla düşmesi göze battı.

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