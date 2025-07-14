Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı! Yeni hafta çok hareketli başladı

Piyasalar yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Bitcoin, 120 bin doların üstüne çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Yeni haftaya 121 bin 207,55 dolarla başlayarak rekor kıran Bitcoin, sonrasında ise 120 bin 729 dolara geriledi. Ancak bu ufak düşüş yerini yeniden yükselişe bırakarak 121 bin 993,40 dolar seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı. Bitcoin yıl başından bu yana yükselişi yüzde 29’u buldu.

XBTO Trading LLC'de kıdemli yatırımcı olan George Mandres, Bloomberg'e "Hisse senetlerindeki risk iştahındaki artış ve spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine önemli kurumsal girişler, bu istikrarlı yükselişi besledi." dedi.

Son yükselişi körükleyen etken, haftanın sonunda düşüş eğilimindeki kripto para yatırımlarının tasfiye edilmesiydi. Coinglass verilerine göre, Bitcoin'de açığa satış yapan yatırımcılar, 1 milyar doların üzerinde pozisyonlarının silinmesiyle hızlı hasarın en büyük darbesini aldı.

TRUMP YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ENİŞELER YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Perşembe günü, Bitcoin ETF’leri 2025 yılının en büyük günlük girişini gerçekleştirerek 1,18 milyar dolarlık giriş kaydetti.

Donald Trump’ın ABD’de ikinci dönem başkan seçilmesinin ardından hızla yükselen Bitcoin, birkaç ay boyunca 100.000 dolar civarında dalgalanma eğilimine girmişti.

Trump’ın siyasi ve ekonomik politikalarına yönelik endişeler, yönetimin kripto yanlısı gündemine yönelik iyimserliği azaltmıştı. Ancak, hisse senetleri gibi diğer riskli varlıkların da yeniden rekor seviyelere yaklaşmasıyla birlikte Bitcoin de yükselişine kaldığı yerden devam etti.