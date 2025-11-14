Kripto para piyasasında sert düşüş yaşanıyor. En değerli 2 kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum’da değer kaybı artarak devam ediyor.

Bitcoin saat 09.58 itibari ile yüzde 6,03 değer kaybıyla 97 bin 411 dolardan işlem görürken Ethereum ise yüzde 9,14 düşüşle 32 bin 217 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin fiyatında düşüş haftanın son günde de devam ediyor. 126.272 dolarlık zirveden yüzde 22 düşüş sonrası 4 kasımda ilk kez ayı piyasasına giren Bitcoin, bugün de Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Piyasadaki zayıflık, büyük yatırım fonları, ETF alıcıları ve şirket bilançoları gibi yıl içindeki ralliyi destekleyen unsurların geri çekilmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, kripto varlıklarda yeni bir kırılganlık döneminin başladığına işaret ediyor.

10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişleri, uzun vadeli yatırımcıların devam eden satışları ve bireysel yatırımcıların düşük talebi nedeniyle kripto piyasasının doğrulanmış bir ayı trendine girdiğini belirtiyor. Kuruma göre Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi 93 bin dolar.