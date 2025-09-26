Bitcoin ve Ethereum’da son durum… Gözler ABD’den gelecek verilerde

ABD'de beklenilenden daha güçlü gelen ekonomik verilerin ardından faiz indirimi beklentilerinin düşmesiyle kripto paralarda düşüş yaşandı.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelerek ABD ekonomisinin sağlıklı olduğuna işaret etmesinin ardından faiz indirimi beklentilerinin azalması kripto piyasasını baskıladı.

Lider kripto varlık olan Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte 108 bin 713 dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin 829 dolara kadar düştü.

BİTCOİN, ETHEREUM NE KADAR?

Saat 08.45 itibarıyla 109 bin 313 dolardan işlem gören Bitcoin’in son 24 saatteki anlık kaybı yüzde 2,16 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 2,21 kayıpla 3 bin 934 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, Ripple (XRP) yüzde 3,39 düşerek 2,76 dolara, Solana ise yüzde 4,72 düşerek 195,58 dolara geriledi.

Dogecoin'deki kayıp ise anlık yüzde 3,58 seviyesinde.

YATIRIMCININ GÖZÜ KRİTİK VERİDE

Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin endişeler küresel piyasalardaki satış baskısını artırırken yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kritik veriye çevrildi.

Bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri piyasaların odağında bulunuyor.

Çekirdek PCE'nin beklenenden zayıf gelmesinin politika yapıcılara faiz indirimleri konusunda alan sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Kritik veri bugün saat 15.30'da açıklanacak.