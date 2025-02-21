Bitcoin ve kripto piyasaları belirsizliği fiyatlıyor

Kripto dostu tavrıyla kripto para tutan seçmenlerin büyük umutlar bağladığı Donald Trump yönetimi, ilk 100 güne kripto odaklı bir dizi değişiklik sığdırsa da piyasada beklenen etki görülmedi. Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan önemli gelişmelere ve hızlanacak regülasyon adımlarına rağmen Bitcoin 94 bin dolar seviyelerine sıkıştı. Uzun zamandır beklenen altcoin boğasının da görülmemesi yatırımcı beklentilerini azaltsa da, kripto piyasası paydaşları son durgunluğun yalnızca kriptoya has olmadığını, küresel piyasaların geneline yayıldığını ve Bitcoin gibi köklü projelerin bu dönemi atlatacağını düşünüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “17 Şubat’ta, ABD’deki resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalıydı. Onun da etkisiyle haftaya zayıf hacimlerle başlandı. Bitcoin 93 bin dolar - 94 bin dolar seviyelerini şu an için korumayı başarsa da analistler, azalan talebe düşen risk iştahına zayıflayan blokzinciri aktivitesine ve kriptoya likidite girişinin olmamasına işaret ediyor” dedi.

İFLAS EDEN KRİPTO BORSASININ GERİ ÖDEMELERİ SATIŞ BASKISI OLUŞTURDU

Kasım 2024’ten itibaren ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen kripto yanlısı tavrın sürmesiyle Bitcoin, 109 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Spot kripto ETF’lerinin güçlü hacimler gördüğü, kriptonun yeni likidite çektiği bu dönemi özellikle Donald Trump’ın başta komşu ülkeler olmak üzere, ABD’nin ticaret ilişkisi yürüttüğü tüm ülkelere yönelik tarife tehditlerinin sebep olduğu karamsarlık izledi.

Küresel piyasaların geneline yayılan bir durgunluk yaşandığının altını çizen Emre Yetişkin, “Piyasalarda yatırımcılar bazen riske çok açıktır, bazen de risk almaktan mümkün olduğu kadar kaçınır. Bu dönemde güvenli liman olarak anılan ons altının rekor üstüne rekor kırdığını gördük. ABD merkez bankası Fed’in tutanaklarına yansıyan tarife kaynaklı enflasyon riskleri de 2025’te faiz indirimlerine devam edilmesi ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalktığını vurguladı. Tüm bu gelişmeler, küresel piyasaların tamamına yayılan, yalnızca kriptoya has olmayan bir belirsizlik süreci başlattı. Ek olarak kripto tarihinin en büyük iflaslarından biri olarak anılan, 2022’de piyasaya güveni sarsan borsanın 1,2 milyar dolarlık geri ödemelerine başlaması satış baskısını artırdı. Yine de piyasalarda en büyük kripto kışına sebep olan bu olayın mağdurlarının beklentilerinin karşılığını alması güveni destekliyor” ifadelerini kullandı.

“YATAY SEYİR YATIRIMCILARI BUNALTIYOR”

Son dönemde piyasaya damga vuran bir diğer olayın da önce Donald Trump ve ardından Melania Trump tarafından çıkarılan memecoin’ler olduğunu vurgulayan Emre Yetişkin, “Bu kadar göz önünde ve kamuoyu etkisi yüksek kişilerin attıkları her adım piyasada çok ciddi hareketlere sebep oluyor. Özellikle Trump’ın çıkardığı $TRUMP kodlu dijital varlık, milyarlarca dolarlık likiditeyi günler içinde kendine çekti. Yine de 15 günden kısa süren moda sona erdi. Bu gibi sert hareketler Bitcoin gibi temel projelere olan ilgiyi de törpülüyor. Kripto yatırımcısı da duygusal olarak bir hayli hassas ve iyi gelişmeleri görmezden gelme eğilimi gösterebiliyor. Trump yönetiminin Beyaz Saray’a kriptodan sorumlu David Sacks’ı ataması, bugüne dek kripto piyasalarının en büyük darboğazlarından biri olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) uygulanan yapısal düzenlemeler, SEC’ye gelen altcoin tabanlı borsa yatırım fonu başvurularındaki artış, Bitcoin rezervi konusunda atılan adımlar ve kripto endüstrisi paydaşlarının olumlu yorumları ABD’de regülasyon anlamında ilerlemeci bir yaklaşım sergileneceğini gösteriyor. Ancak tüm bunlara rağmen kripto piyasalarının içinde bulunduğu yatay seyir yatırımcıları bunaltıyor” ifadelerini kullandı.

“BİTCOİN VE ÖNCÜ PROJELER BU DÖNEMDEN KURTULACAK”

Kripto para piyasalarının bu gibi dönemlere ilk kez tanık olmadığını hatırlatan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Teknik göstergeler ışığında 89 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu biliyoruz” diyerek, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Barcelona ve Trabzonspor’un kripto partneri WhiteBIT TR olarak, piyasa gelişmelerini yakından takip ediyor ve kullanıcılarımıza güncel trendler hakkında düzenli bilgilendirme sağlamaya çalışıyoruz. Kripto varlık piyasalarının uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiği ve finansal sistemde yenilikçi bir alan sunduğu genel kabul gören bir yaklaşımdır. SPK Mevzuatına göre hareket eden yerel bir kripto varlık platformu olarak, kullanıcılarımıza güncel listelemeler ile erken erişim imkânı sunarken, güvenilir kripto varlık projelerinde TRY ile işlem yapabilme olanağı sağlamaktayız. Finansal sistemde dönüşüm potansiyeline sahip olan Bitcoin ve öncü kripto varlık projelerinin, piyasa dalgalanmalarına karşı direnç gösterebileceği ve uzun vadede gelişim gösterebileceği yönünde çeşitli analizler bulunmaktadır. Ancak, kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahip olup, her yatırımcının kendi risk değerlendirmesini yaparak hareket etmesi önemlidir.”