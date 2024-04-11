Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı

Kripto para piyasaları dünkü karışık seyrinin ardından bugün yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 16.10’da 70.920 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin dün 67.508 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bugün yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.
Bitcoin’de görülen bu yukarı yönlü seyir altcoinler tarafında da etkili oluyor.
Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.565 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ethereum’da dün 3.411 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra, yeniden yükseliş trendine girdi.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto paralar tarafında etkili oluyor.
Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Bugün ise ABD tarafında üretici fiyat endeksi rakamalr8ı takip edildi. Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.