Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı

Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı
Büşra Kapan
Kripto para piyasaları haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor.
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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 1

Kripto para piyasaları dünkü karışık seyrinin ardından bugün yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 2

Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 16.10’da 70.920 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin dün 67.508 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bugün yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 3

Bitcoin’de görülen bu yukarı yönlü seyir altcoinler tarafında da etkili oluyor.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 4

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.565 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 5

Ethereum’da dün 3.411 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra, yeniden yükseliş trendine girdi.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 6

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto paralar tarafında etkili oluyor.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 7

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

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Bitcoin yeni hedeflere yelken açtı 8

Bugün ise ABD tarafında üretici fiyat endeksi rakamalr8ı takip edildi. Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.

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