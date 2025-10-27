ABD–Çin ticaret görüşmeleri ve Fed’in olası faiz indirimine yönelik beklentiler, Bitcoin’i 116 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Perşembe günü yapılması beklenen Trump–Xi buluşmasının küresel ticaret gerilimlerini hafifleteceği beklentisi, kripto para piyasalarında iyimserlik yarattı.

Bitcoin, gün içinde 116 bin 272 dolar ile haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Güncel verilere göre Bitcoin, 115 bin 423 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YATIRIMCILAR RİSKLİ VARLIKLARA DÖNÜYOR

Analistler, küresel ekonomik gerilimlerin azalması ve gevşek para politikası beklentilerinin kripto varlıklara olan talebi artırdığını belirtiyor.

Yatırımcılar, ABD–Çin ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının riskli varlıklar lehine bir piyasa ortamı yaratabileceğini öngörüyor.