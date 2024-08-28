Bitcoin’de büyük düşüş. Piyasada gözler oraya çevrildi

ABD’de faiz düşüşü beklentileri ve yoğun veri gündemi kripto para piyasasında büyük hareketliliğe neden oldu. Yatırımcıların temkinli davranması ile birlikte Bitcoin 60 bin doların altına geriledi. Geçen hafta 65 bin doları gören Bitcoin 58 bin dolara kadar geriledikten sonra 29 bin 150 dolara yükseldi. Etheruem ise 2 bin 800 dolar civarından 2 bin 400 dolara kadar indi.

Yatırımcılar risk iştahının seyri açısından Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosu izleyecek. Nvidia'nın piyasa değeri son aylarda yapay zekanın arkasındaki bilgi işlem donanımı üzerindeki hakimiyeti sayesinde yükseldi. Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken, 3,2 trilyon dolar büyüklüğündeki piyasa değeri ile tüm piyasayı etkiler hale geldi.



Ayrıca yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamaları piyaların yönü üzerinde etkili olacak. Veriler ile ABD Merkez Bankası'nın gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipuçları aranacak.