Bitcoin, ABD'de bölgesel bankalardaki kredi kayıpları ve devam eden ABD-Çin ticaret gerilimleri endişeleriyle ABD hisse senetlerindeki gecelik düşüşün ardından 24 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Zions Bancorp, yasal işlemlerle karşı karşıya olan borçlular tarafından alınan iki krediyi karşılamak için 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıkladı. Western Alliance, ağustos ayında borçlularından birine dolandırıcılık iddiaları üzerine dava açtığını belirtti.

Bu arada, Trump'ın Çin ithalatına ek yüzde 100 tarife tehdidinin ardından ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatları, saat 12.15 itibarıyla yüzde düşüşle 105 bin 292 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 6,22 kayıpla 3 bin 735 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatları dün 4 bin doların üzerine çıkmıştı ancak satış baskısıyla geriledi. Ethereum son 24 saatte 3 bin 709 dolara kadar geriledi.

Aynı dakikalarda, Ripple 2,24 dolara, Solana ise yüzde 7,73 düşerek 176,99 dolara geriledi.