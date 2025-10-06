Bitcoin’den yeni rekor geldi! Piyasalar çok hareketli

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalar yeni haftaya oldukça hareketli başladı. ABD’de hükümetin kapanması sonrası dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin 126 bin dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin, küresel ekonomik belirsizlik ve devam eden ABD hükümetinin kapanmasının önde gelen kripto varlığına yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla, Ekim ayı başında yaklaşık 126 bin dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Kapanma, önemli federal operasyonları askıya aldı ve Cuma günü yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli veri açıklamalarını erteledi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını daha fazla indireceğine dair beklentiler de piyasaların bu ay çeyrek puanlık bir indirimi ve Aralık ayında bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlamasıyla piyasalardaki güveni güçlendirdi. Ek ivme, geçen hafta toplam 3,25 milyar dolarlık net giriş kaydeden ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerine gelen güçlü girişlerden geldi.

Bitcoin şu sıralar 123 bin 485 dolar seviyesinden işlem görüyor.

