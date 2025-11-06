Nansen tarafından hazırlanan yeni likidite analiz raporuna göre Bitget, 23,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel borsalar arasında ikinci sırada yer aldı.Yayınlanan rapor, Bitget’in kurumsal spot işlem payını altı ayda yüzde 39,4’ten yüzde 72,6’ya çıkardığını, vadeli işlemlerdeki kurumsal payın ise yüzde 56,6’ya yükseldiğini ortaya koydu.

Raporda, 2025 yılı boyunca Bitget’in kurumsal müşteri tabanında güçlü bir büyüme kaydettiği belirtildi. Ocak ayında yüzde 39,4 olan kurumsal spot işlem payı, Temmuz itibariyle yüzde 72,6’ya yükseldi. Piyasa yapıcıların vadeli işlem hacmindeki payı ise aynı dönemde yüzde 3’ten yüzde 56,6’nın üzerine çıktı. BTC/USDT, ETH/USDT ve SOL/USDT gibi majör işlem çiftlerinde rekor seviyede emir defteri derinliği ve dar spreadler elde edilmesi, Bitget’i küresel ölçekteki likidite liderleri arasına taşıdı.

BİTGET’İN KURUMSAL İŞLEM HACMİ YÜZDE 70’İ AŞTI

Nansen Araştırma Analisti Nicolai Søndergaard, rapora ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi; “Bitget’ in bu yılki ilerlemesi, ölçülebilir iyileştirmelerle destekleniyor. Emir defteri derinliği ve işlem gerçekleştirme metrikleri artık diğer merkezi borsalarla (CEX) oldukça benzer seviyelerde ilerliyor. Platformun spot piyasalarındaki kurumsal işlem hacmi ise yüzde 40’ın altından yüzde 70’in üzerine çıktı. Yayılma aralıklarındaki daralma, daha derin likidite ve platformda aktif fonların artmasıyla birlikte Bitget, kurumsal düzeydeki işlem platformlarına özgü özelliklerle uyumlu şekilde evriliyor gibi görünüyor.”

“LİKİDİTE HER PIYASANIN KALP ATIŞIDIR”

Bitget CEO’su Gracy Chen ise, şirketin kurumsal kullanıcılar için altyapısını da güçlendirdiğini vurgulayarak; “Likidite, her piyasanın kalp atışıdır ve kurumsal yatırımcılar, bunun spekülasyonla yapı arasındaki farkı belirleyen unsur olduğunu çok iyi bilir. Evrimimiz, Evrensel Borsa (UEX) haline gelme sürecimiz, bu katılımcılara sadece erişim sağlamakla ilgili değil; onlara güven vermekle ilgilidir. İşlemlerden saklamaya kadar kurumlar ve bireysel yatırımcıların aynı sağlam temelde faaliyet gösterebildiği bir ekosistem inşa ediyoruz” dedi.