Bitget’in Nansen ile birlikte yayımladığı kurumsal analiz raporu, ekosistemin profesyonel sermaye tarafından hızla benimsendiğini ortaya koydu. Rapora göre, Ekim ayında Bitget üzerinden piyasaya aktarılan kurumsal likidite 23,1 milyar dolara ulaştı. Spot piyasada kurumsal yatırımcıların payının yüzde 72,6’ya yükselmesi, vadeli işlemlerde ise piyasa yapıcıların yüzde 56,6’lık oranla ağırlığını artırması, Bitget’in profesyonel yatırımcılar için giderek daha fazla tercih edilen bir işlem merkezi hâline geldiğini gösteriyor.

REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR VE WEB3 DENEYİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

DefiLlama verileri, Bitget’in Ekim ayında 1,78 milyar dolarlık net girişle dünya genelinde ikinci sıraya yükseldiğini gösterdi. Platformun toplam rezervleri 7,83 milyar dolara ulaşırken, CryptoQuant verileri Bitcoin rezervlerinin 30,3K BTC’ ye çıkarak sektörde düşen rezerv trendine rağmen büyümesini sürdürdüğünü doğruladı.

Teknoloji tarafında ise Bitget Wallet, Web3 deneyimini sadeleştiren üç önemli yükseltme duyurdu. Solana, TRON ve tüm büyük EVM zincirlerinde hayata geçirilen çok zincirli gaz soyutlaması, kullanıcıların işlem ücretlerini USDT, USDC veya BGB ile ödeyebilmesine imkan tanıyarak zincirler arası kullanım zorluklarını ortadan kaldırdı. HyperEVM entegrasyonu sayesinde kullanıcılar yüksek performanslı zincir içi işlemlere ve yerel DeFi uygulamalarına tek tıkla erişebilir hale gelirken, Plasma köprü özelliği Solana, BNB Chain ve diğer ağlardan Plasma’ya kolay stablecoin transferini mümkün kıldı.

YAPAY ZEKA VE KÜRESEL ETKİNLİKLERLE EKİM AYINDA BÜYÜMESİNİ PEKİŞTİRDİ

Bitget, Ekim ayında yapay zeka alanındaki yenilikleriyle de dikkat çekti. Bitcoin Whitepaper’ ın 17. yıl dönümüne özel olarak GetAgent platformunda başlatılan “Ask Satoshi” etkinliği, kullanıcıların yapay zeka destekli bir Satoshi simülasyonu aracılığıyla Bitcoin’in tarihini, vizyonunu ve merkeziyetsiz finansın geleceğini keşfetmelerine imkan tanıdı. Bu etkileşimli deneyim, kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında hızla popülerleşti.

Ekosistem desteği açısından Bitget, UNICEF Game Jam’in ilk etkinliğini destekleyerek genç geliştiricilerin oyun, teknoloji ve yaratıcı üretim alanlarındaki projelerine katkı sağladı. Aynı dönemde Google Developer Group iş birliğiyle düzenlenen AI Accelerate Hack etkinliğine ev sahipliği yaparak yapay zeka, Web3 ve yeni nesil teknolojileri bir araya getiren bir inovasyon ortamı oluşturdu.

Bitget'in küresel marka görünürlüğü de Ekim ayında önemli ölçüde yükseldi. Şirket, TOKEN2049 Singapur, MotoGP Mandalika ve Blockchain Life Dubai gibi dünyanın önde gelen teknoloji ve Web3 etkinliklerinde yer alarak Evrensel Borsa kimliğini uluslararası arenada daha da güçlendirdi.

Bitget, ticaret altyapısı, kurumsal likidite, rezerv sağlamlığı ve inovasyon odaklı ürün geliştirmeleriyle Ekim ayını güçlü bir büyüme dönemi olarak geride bıraktı. Şirket, CeFi ve DeFi arasında köprü kuran entegre mimarisiyle kullanıcılar, kurumlar ve geliştiriciler için birleşik bir dijital finans ekosistemi oluşturma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.