Bitget Kripto Güvenliği Farkındalık için Haziran ayını “Dolandırıcık ile Mücadele Ayı” ilan etti

Sahte çekiliş bağlantıları başta olmak üzere sosyal medya üzerinden yayılan kötü niyetli akıllı kontratlara kadar siber dolandırıcılık vakaları her geçen yıl daha karmaşık ve fark edilmesi zor hale geliyor. 2024 yılı boyunca benzer dolandırıcılık yöntemlerinden kaynaklanan kayıplar 9,9 milyar doları aşarak 2020’den bu yana yıllık ortalama yüzde 24’lük bir artış gösterdi.

Bu ay temada oyunlaştırılmış eğitim içerikleri, topluluk hikâyeleri ve yüksek etkileşimli sosyal medya kampanyaları ile bir farkındalık kültürü inşa edilmeye çalışılacak. Bu ay farkındalığı artırmak için gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde “anti-scam hub” adı verilen etkileşimli içerikler ile donatılmış özel bir mikrosite kurulacak. Toplulukların ve kullanıcıların farkındalıklarının artması adına “smarter glasses” adı verilen sosyal medya kampanyalarının yanı sıra, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları üzerine içerikler ve mini oyunlar ile güvenlik bilgi farkındalıkları test edilecek. Farkındalığı artırmak adına gerçekleştirilecek bu ay özelinde Bitget güvenlik alanında öncü kuruluşlarla ortaklıklar kuruldu: GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec ve Security Alliance gibi firmalar yer aldı. Ayrıca Bitget, Bitget Wallet, Morph ve Tapswap gibi Web3 ekosisteminin önemli oyuncularıyla stratejik iş birlikleri kurarak kullanıcıların uygulamalarda, cüzdanlarda ve sosyal platformlarda korunmasını hedefliyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Dolandırıcılık yöntemleri gelişiyor ama biz de gelişiyoruz. Güvenlik artık sadece teknik bir gereklilik değil, herkesin ortak sorumluluğu. Anti-Scam Month, kullanıcıyı pasif bir hedef olmaktan çıkarıp bilinçli bir katılımcı haline getirme vizyonumuzun bir parçası.”

Geçtiğimiz yıl Vietnam’da düzenlenen sosyal kampanyalar ve deepfake içeriklerin kripto suçlarının yüzde 70’ine neden olabileceğine dair çarpıcı raporla dikkat çeken Bitget, bu yıl daha da büyük bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bitget Haziran ayı içerisinde 2025 Anti-Scam Raporu’nu yayımlayacak. Raporda dolandırıcılık trendleri, saldırı vektörleri ve Bitget’in bu tehditlere karşı geliştirdiği iç sistemleri detaylı şekilde ele alacak.