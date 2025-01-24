Bitget, kullanıcı tabanı ile ikinci en büyük kripto borsa ekosistemi oldu

Platform, kullanıcı tabanında bir artış yaşadı ve ocak ayındaki 20 milyonluk rakamdan bu yana aralık ayında 100 milyonun üzerine çıktı. Yüzde 400'lük olağanüstü bir büyüme sağlayan Bitget'in bu başarısı, günlük işlem hacimlerin iki katına çıkarak 20 milyar dolara ulaşmasıyla alım-satım faaliyetlerindeki önemli ilerlemelerle birlikte gerçekleşti. Spot işlem hacimleri, birinci çeyrek dönemdeki 160 milyar dolardan dördüncü çeyrek dönemdeki 600 milyar dolara çıkarak katlanarak büyüdü.

2021 ile 2024 yılları arasında Bitget'in kullanıcı tabanı çeşitli bölgelerde önemli bir büyümeye sahne oldu. Güney Asya bölgesi yüzde 200 büyürken, Güneydoğu Asya yüzde 140 büyüdü. Avrupa kullanıcıları yüzde 67 arttı ve Latin Amerika ve Orta Doğu önemli artışlar gördü. BDT bölgesi yüzde 150 büyüme sergilerken ve Afrika yüzde 300 ile en yüksek artışı yaşadı.

2024 boyunca Bitget, merkezi ekosistemler arasında yükselişini hızlandıran bir dizi girişim başlattı. Büyüme, Bitget'in çok sayıda merkezi ve merkezi olmayan hizmet sunarak desteklediği, dünya çapında dijital varlıklara yönelik artan talebe atfediliyor. Gelişmiş zincir içi veri analizi için özelleştirilmiş Bitget Wallet'ın "Akıllı Para" araçlarının entegrasyonu ve bir stake-to-mine platformu olan PoolX'in piyasaya sürülmesi, kullanıcı katılımını artırdı ve yatırım fırsatlarını çeşitlendirdi. Ayrıca şirket, kullanıcılara listelemelerden önce yeni token'lara ve likiditeye sorunsuz erişim sağlayan bir piyasa öncesi ticaret platformu başlattı.

Bitget, GameFi ve Tap-to-Earn gibi yeni ortaya çıkan trendlere verdiği destekle uyumlu olarak Foresight Ventures ile The Open Network (TON) blok zincirine 30 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptı. TON'un işlem hacimlerindeki hızlı büyümesi ve merkezi olmayan uygulamaları benimsemesi de pazar fırsatlarından yararlanmada önemli bir rol oynadı.

Platformun yerel token'ı BGB, yüzde 1000'in üzerinde büyüdü ve değeri yıl sonuna kadar on kat artarak 8 dolara ulaştı. Yeni uygulanan bir yakım mekanizması, token için geliştirilen faydalar ve güncellenmiş bir whitepaper bu büyümeye katkıda bulundu. Toplam arzı azaltarak ve çeyrek dönemlik token yakma programı sunarak Bitget, BGB'yi ekosisteminin gelecekteki büyümesinin merkezinde konumlandırdı.

EN İYİ KÜRESEL BORSALAR ARASINDA TEK KADIN CEO: BİTGET CEO’SU GRACY CHEN

2024'te liderlik geçişleri Bitget'ın yönünü daha da net bir şekilde tanımladı. Daha önce Genel Müdür olan Gracy Chen, CEO rolünü üstlendi ve en iyi 10 küresel borsa arasında tek kadın lider oldu. Onun yanında Hon Ng Baş Hukuk Sorumlusu, Vugar Usi Zade Baş Operasyon Sorumlusu ve Min Lin Baş İşletme Sorumlusu olarak atandı. Lider takımındaki bu güçlü stratejik girişimler, uyumluluk ilerlemelerini ve kullanıcı odaklı gelişmeleri yönlendirmede önemli rol oynadı.

Bitget ayrıca blockchain'de cinsiyet çeşitliliğini destekleyen Blockchain4Her ve dünya çapında genç profesyoneller arasında blockchain farkındalığını yayan Blockchain4Youth gibi girişimler aracılığıyla kurumsal sosyal sorumlulukta da ilerleme kaydetti. Bu programlar, borsanın Web3 alanında kapsayıcı büyümeyi sağlama konusundaki daha geniş vizyonunu yansıtıyor. Stratejik yatırımları, düzenleyici başarıları ve kullanıcı merkezli yenilikleriyle Bitget, kripto ekosistemi içinde sürekli genişleme ve etki için 2025'e doğru ilerliyor. Geçtiğimiz yılın başarıları, platformun blockchain ve kripto geleceğini şekillendirmedeki stratejik vizyonunu gösteriyor.