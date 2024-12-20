Bitget: Trump’ın Seçim Zaferi Sonrasında Z Kuşağı Kullanıcılarında yüzde 683 Rekor Büyüme Gerçekleşti

Bitget’in araştırmasına göre Z Kuşağı'nın kripto borsasına yeni kullanıcı katılımındaki oranı, Kasım ayında yüzde 26.2’den yüzde 53.8’e yükseldi. Z kuşağı kullanıcılarının Bitget’e aylık bazda yüzde 683 oranında rekor büyüme sağladığı bildirildi. Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimleri sırasında sergilediği kripto yanlısı duruşun, genç kullanıcılarla büyük ölçüde örtüştüğü ve finansal davranışların siyasi anlatılar ile şekillenebileceğini ortaya koydu.

Bitcoin fiyatlarının seçim sonrası yüzde 40 oranında arttığı belirtilirken, teknolojiye hâkim genç yatırımcılar arasında güçlü bir fırsatları kaçırma korkusu anlamına gelen “FOMO”yu tetikledi.

Kasım ayında Bitget, Ekim ayında 110.000 olan Z Kuşağı kullanıcılarına 844.000 yeni kullanıcı ekledi. Bitget’in toplam kullanıcı tabanının yüzde 48’ini (18-30 yaş arası genç Milenyumlar dahil) oluşturan Z Kuşağı yatırımcıları, giderek daha fazla dijital varlıkları kullandığı açıklandı.

Bitget CEO’su Gracy Chen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Z Kuşağı kullanıcılarının etkileşimindeki bu önemli artış onların finansal geleceğinin önemli bir parçası olarak algılanmasında bir değişimi yansıtıyor. Bu jenerasyonun uyum sağlama yeteneği ve teknolojik okuryazarlığı, özellikle sosyopolitik olaylar ve piyasa fırsatlarına yanıt olarak bir sonraki kripto varlık benimseme dalgası için onları benzersiz bir şekilde konumlandırıyor.”

ABD’nin ötesinde, kripto yanlısı yasalar küresel çapta momentum kazanmaya devam ediyor. Brezilya ve Polonya gibi ülkeler, El Salvador’un başlattığı girişimlere benzer programları araştırıyor.

Daha fazla istatistik ve kripto kullanıcı demografileri hakkında bilgi için tam rapora www.bitget.com adresinden ulaşabilirsiniz.