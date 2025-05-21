Bitget’in Blockchain4Youth Programı’nda 1 yılda 6 binden fazla katılımcıya eğitim verildi

Blockchain4Youth programı, geçtiğimiz bir yıl boyunca 6.000’den fazla katılımcıya ulaştı ve dünya genelinde 54’ten fazla üniversite kampüsünde eğitim ve workshop etkinliği düzenledi. Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Avrupa ve Güney Amerika’da gerçekleşen bu etkinliklerde genç katılımcılara, blokzincir teknolojisini anlamak ve kullanmak için gereken bilgi ve araçlar tanıtıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınavdan geçen 2.000’den fazla katılımcıya sertifika verildi.

Mayıs 2023’te başlatılan Blockchain4Youth, önümüzdeki beş yıl içinde toplam 10 milyon dolarlık bir bütçeyle hayata geçirildi. Kısa sürede Milenyum kuşağı ve Z kuşağı için fırsatlar sunan bir sembole dönüştü. Bitget tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, kripto dostu bir geleceğin şekillenmesinde bu kuşaklar kritik rol oynuyor; Milenyum kuşağı ise kripto kullanıcılarının yüzde 46’sını oluşturuyor.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, programla ilgili şunları söyledi: “Blockchain4Youth’un bir yıllık yolculuğu etkileyici oldu. Bu program, blokzincir eğitimine erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri için pratik bilgi sunuyor. Amacımız sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda blokzincirin dönüştürücü potansiyelini ileri taşıyacak canlı bir topluluk oluşturmak.”

Blockchain4Youth önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda burs programı, çevrimiçi kurs ve influencer destekli eğitim içerikleri sunmayı planlıyor. Amaç, kripto ekosistemine gençlerin ilgisini çekmek ve onların bilgiye erişimini artırmak.