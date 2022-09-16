Prof. Ünüsan: Bitki çaylarını yanlış tüketmek zararlı

Bitki çaylarına ilgi gösterenler, en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri tüketiyor. Genellikle de bu ürünlerin çayı şifa oluyor. Fakat yanlış kullanım ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, AA muhabirine, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığını tehdit edebileceğini açıkladı. Herkesin çay tükettiğinin altını çizen Ünüsan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle çok fazla karşılaştıklarını söyledi

"BİTKİSEL ÇAYLAR MASUM DEĞİL"

Bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini ısrarla belirten Ünüsan, "Her ne tüketiyorsak doğru kaynaktan bilgi almamız gerekiyor. Şimdi herkes internete başvuruyor ama orda da doğru bilgi kadar yanlış bilgiler de var. Kaynağına inip güvenilir mi bilmek lazım. Ayrıca tüketilen dozaja çok dikkat etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını anımsatan ve yanlış bitki çayı tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çeken Ünüsan, sözlerine şunları da ekledi:

“Mesela ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle tüketmemesi gerekir. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeli ki bitkisel çaylar masum değildir. Çünkü içinde etken maddeleri vardır. Zaten çoğunlukla ilaçlar da bitkilerden yapılır. Dolayısıyla tükettiğimiz bitkilerin, kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebileceğini de unutmamak gerekir.

Eskiden komşudan ilaç alma alışkanlığı vardı. Bunun son derece azalması nasıl memnuniyet vericiyse, özellikle kurutulmuş bitkileri kullanırken, çaylarını yaparken de çok dikkatli olmalıyız. Mutlaka uzmandan, aromaterapistlerden, fitoterapistlerden, eczanelerden veya diyetisyenlerden yardım almalıyız."