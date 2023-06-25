Bitki çaylarının zararları var mı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Öğretim Üyesi Münevver Sökmen, hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemlerden birinin de bitkisel çay tüketimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bitkisel çayları tüketirken bunların karışımlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Her bitkinin içerdiği aktif madde farklı yapıdadır. Bir bitkinin sağladığı yararı diğer bitki bazen destekleyebiliyor, bazen de ters etki yaratabiliyor. Bilinçsizce her şeyi karıştırarak tüketmek yanlış. Biz buna sinerjik etki diyoruz. Mesela ıhlamur gibi karaciğere etkili olan bir kimyasalı içeren ya da nefes açıcı etkisi olan bir kimyasalı içerenin yanına, onun etkisini azaltıcı başka bir bitkiyi yanlışlıkla kullandığımızda boş yere tüketmiş oluruz. Hatta bazı durumlarda da sinerjik etki yerine ters etkiler, yani birinin aktivitesini tamamen etkileyip daha zararlı türler üretebiliyor.”

NE ZAMAN NASIL İÇİLMELİ

Sökmen, bitkisel çayların çok tüketilmemesi gerektiğini şöyle konuştu:

“Sabah aç karnına olmamak üzere bu tür çayların sindirime büyük katkısı var. Sabah, öğle ve akşam bir fincan tüketilmelidir. Çok abartılı tüketmek bazı çayların ters etki yaratmasına da neden oluyor. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabiliyor. Her şeyin fazlası zarardır.”