Bitki çaylarının zararları var mı

Prof. Dr. Münevver Sökmen, bitkisel çayların gereğinden fazla ve yanlış tüketilmesinin tehlikeleri konusunda uyarılar yaptı. İşte o bilgiler…

Bitki çaylarının zararları var mı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Öğretim Üyesi Münevver Sökmen, hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemlerden birinin de bitkisel çay tüketimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bitkisel çayları tüketirken bunların karışımlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Her bitkinin içerdiği aktif madde farklı yapıdadır. Bir bitkinin sağladığı yararı diğer bitki bazen destekleyebiliyor, bazen de ters etki yaratabiliyor. Bilinçsizce her şeyi karıştırarak tüketmek yanlış. Biz buna sinerjik etki diyoruz. Mesela ıhlamur gibi karaciğere etkili olan bir kimyasalı içeren ya da nefes açıcı etkisi olan bir kimyasalı içerenin yanına, onun etkisini azaltıcı başka bir bitkiyi yanlışlıkla kullandığımızda boş yere tüketmiş oluruz. Hatta bazı durumlarda da sinerjik etki yerine ters etkiler, yani birinin aktivitesini tamamen etkileyip daha zararlı türler üretebiliyor.”

NE ZAMAN NASIL İÇİLMELİ

Sökmen, bitkisel çayların çok tüketilmemesi gerektiğini şöyle konuştu:
“Sabah aç karnına olmamak üzere bu tür çayların sindirime büyük katkısı var. Sabah, öğle ve akşam bir fincan tüketilmelidir. Çok abartılı tüketmek bazı çayların ters etki yaratmasına da neden oluyor. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabiliyor. Her şeyin fazlası zarardır.”

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu Dünya
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor Siyaset
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada Güncel
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi Dünya
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu Spor
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok Güncel
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor Teknoloji - Otomotiv
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor