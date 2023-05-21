Bitkileri tanıyarak tüketmeli

Editör: Ali Öncü

Otlar yalnızca bahçe ve çevremizi güzelleştirmekle kalmıyor, bunun yanı sıra birbirinden lezzetli yemeklerin pişirilmesi için de bize fırsat veriyor.Ancak tencerenize koymadan önce mutfağınıza sokacağınız bitkilerin nasıl toplandığını, pişirilmesinin püf noktalarını, saklanma yöntemlerini ve neye deva olduğunu bilmek ister misiniz?

Kuş ekmeği: Kuş ekmeğinden yapılan çay, kanamaları durdurmada ve tansiyonu düşürmede etkin olarak kullanıldığı gibi idrar yolları enfeksiyonlarında mide, böbrek ve rahimle ilgili rahatsızlıklar için de faydalı.

Sumak: İshale, ağız yaralarına, basura, göz hastalıklarına, şeker hastalığına iyi gelen sumakın meyveleri de zengin bir A vitamini deposu.



Boğa dikeni: Öksürük kesici, idrar artırıcı ve iştah açıcı olarak kullanılıyor. Kanı temizlemek, kalp ve damar hastalıklarını gidermek için de yararlanılıyor.

Boy otu: Bağırsak çalıştırıcı, bronşit ve boğaz ağrıları ile mide sorunlarını çözmekte birebir.