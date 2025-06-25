Bitkin halde bulunan yavru bozayı tedavi altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya'da köylülerin, bitkin halde bulduğu yavru bozayı, Kocaeli'deki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Köylüler tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayı, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkezi'ne getirildi. Muayenesinde, 4 aylık olduğu değerlendirilen bozayının iç kanaması ve enfeksiyonu olduğu belirlendi.

Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan bozayı, ardından Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olarak hizmet veren Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan ayının bulunduğu barınak, dış çevresel stres faktörlerine karşı izole edildi. Tedavi sürecinde sıvı takviyesi, beslenme desteği ve dinlenmeye yönelik program uygulanan ayının enfeksiyonunda azalma görüldü, sağlık durumu olumlu yönde ilerleme gösterdi. Rehabilitasyon sürecinin tamamlamasıyla doğal yaşam alanına dönüşe hazırlanan bozayının bırakılması, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün belirlediği usul ve esaslara uygun şekilde yürütülecek.

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