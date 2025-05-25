Bitkin yavru karaca, Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı

Polis ekiplerinin şefkatle karşıladığı yavru hayvan, sütle beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

EMNİYET BAHÇESİNE GİREREK YARDIM ARADI

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yeni doğduğu değerlendirilen yavru karaca, ormanlık alandan uzaklaşıp ilçe merkezine kadar indi. Yürümekte zorlanan ve bitkin düşmüş halde olan karaca, bir süre dolandıktan sonra Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine yöneldi.

POLİSLER ŞEFKATLE SAHİP ÇIKTI

Emniyet binasına giren yavru karacayı fark eden polis memurları, hayvana sevgiyle yaklaştı. Aç olduğu düşünülen karaca, sütle beslenerek ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.

DOĞAL YAŞAM ALANI’NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Milli Parklar ekipleri, yavru karacayı teslim aldı. Hayvan, gerekli kontrollerin yapılması ve bakıma alınması amacıyla Milli Parklar Doğal Yaşam Alanı’na götürüldü.

Yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.