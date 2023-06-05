Bitkisel ürünlere hassas yaklaşın

Prof. Dr. Selda Bülbül, son dönemde büyük ilgi gören Bitkisel ürünlerle ilgili televizyonlarda verilen bilgilerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını bildirdi. İşte ayrıntılar

Bitkisel ürünlere hassas yaklaşın

Prof. Dr. Selda Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda ilgi çeken bitkisel ürünlerin, yanlış kullanımının birçok sağlık problemine zemin hazırlayabileceğini söyledi. Bitkisel ürünlerle ilgili tanıtımların insanları yanılttığını belirten Bülbül, “Bitkisel ürünlerin kullanımı çok yaygınlaştı. Hangi televizyon kanalını açsak alanında yetkin olmayan, diploması bulunmayan birileri çıkıp bitkisel ürünlerle ilgili bilgiler veriyor. Kendisine göre bunların çok yararlı olduğunu söylüyor ama bunların hiçbirinde ne yazık ki bilimsel dayanak yok. Halkımızın burada biraz dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Prof. Bülbül, bazı bitkisel ürünlerin vücuda alındıktan sonra kimi sistemik hastalıkların oluşumunu tetiklediğine dikkati çekerek, bitkileri kaynatıp içmenin vücuda, karaciğere, böbreğe ve beyne hiçbir zararı olmasa bile toplandığı yerde maruz kaldığı kirliliğin bilinmediğinin altını çizdi.

Bu bitkilerin toplandığı yerin bilinmediğini ve ürünler hakkında kurumsal bir yönergenin ve kontrol mekanizmasının olmadığına dikkat çeken Bülbül, “Geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu tür ürünlerin paketlenip satılmasıyla ilgili bir genelge çıktı. Ancak bu yıl, bildiğim kadarıyla, buna ek bir uygulama yok. O yüzden de halkın çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMA YOK”

Bülbül, bitkisel ürünlerin bedensel zararlar da oluşturabildiğini dile getirerek, karaciğerde yaptığı etkilerin daha önemli olduğunu söyledi. Kullanılan ürünlerin etkisi ve etken maddesinin bilinmediğini anlatan Bülbül, şunları söyledi:

“Bitkisel ürünlerin çoğu hakkında bilimsel çalışma yok. Bunların çoğu da karaciğerde işlendiği için en büyük zararı da burada oluyor. Bazıları idrar söktürücü, bazıları da ödem çözücü olarak kullanılıyor. Bu böbreklerde aşırı yük oluşturuyor ve böbrek yetmezliğe neden olabiliyor. Yine beyinde de bir takım olumsuz etkilerinin olduğuna ilişkin yayınlar da var. Bir çocuk hekimi ve beslenmeci olarak, bu tür ürünleri seçerken özellikle de çocuklarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.”

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha Güncel
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha
Karaciğer yağlanmasına şifa Sağlık
Karaciğer yağlanmasına şifa
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı Spor
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak Güncel
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı Güncel
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı
Terlemeye son veren bir yöntem Sağlık
Terlemeye son veren bir yöntem
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu?