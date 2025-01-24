Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının başvurusu üzerine, dünyaca ünlü Bitlis balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan, yönetim kurulu üyeleri ve Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’yı ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyarette, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere tescil edilen "Bitlis Balı"nın Tescil Belgesi, Vali Karakaya'ya takdim edildi.