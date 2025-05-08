Bitlis Beş Minare Festivali başlıyor! 26 film finale kaldı...

Kaynak: DHA
Bitlis Beş Minare Festivali başlıyor! 26 film finale kaldı...

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor. 1.700 başvurudan 26 film finale kaldı. Tarihi dokusuyla Bitlis, sinema ve kültürle tanıtılacak.

Bitlis, bu yıl ilk kez düzenlenecek “Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali” ile sinema dünyasını ağırlıyor. 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kısa film, uzun metraj, belgesel ve Bitlis’in tanıtımı kategorilerinde yarışacak filmleri bir araya getiriyor.

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Dünyanın dört bir yanından 1.700 başvuru yapılan festivalde, elemeler sonucu 26 film finale kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Dere Üstü Islah Projesi” ile tarihi dokusu ortaya çıkan Bitlis’te düzenlenen etkinlik, Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi ve çeşitli kuruluşların desteğiyle kentin tanıtımına önemli katkılar sunacak.

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Festival, BETAV Bal Tesisi ziyaretiyle başlayacak. Tuğba Özay’ın sunuculuğunu üstleneceği açılış töreni, 9 Mayıs saat 18.00’de Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

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Saat 23.00’e kadar sürecek programda söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri yer alacak. Üç gün boyunca devam edecek etkinliklerde Dr. Ender Saraç, Bitlis balı ve şifalı bitkiler üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

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Festivalin son gününde ise sanatçılar, yönetmenler ve yazarlar, Bitlis’in tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

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