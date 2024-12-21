Bitlis Eren Üniversitesi güneş enerjisiyle geleceğe hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası’nın desteğiyle yürütülen Kamu Binalarında Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında, üniversitede 2 MW kapasiteli bir güneş enerji sistemi kurulacak. Bu projeyle üniversite, yenilenebilir enerji alanında öncü bir kurum haline gelmeyi hedefliyor.



Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bitlis Eren Üniversitesi olarak sadece eğitim ve bilim alanında değil, çevre ve enerji politikalarında da öncü bir rol üstleniyoruz. Güneş enerji sistemi projesi, üniversitemizi yenilenebilir enerji alanında örnek bir kurum haline getirecek ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak. Bu proje, hem çevreye duyarlı bir yaklaşımı hem de maliyet tasarrufunu bir arada sunan stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.



Bitlis Eren Üniversitesi adına Prof. Dr. Abdulcelil Buğutekin ve Doç. Dr. Behçet Kocaman tarafından hazırlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. 2 MW kapasiteli güneş enerji sistemi, üniversitenin enerji ihtiyacının %95’ini karşılayacak ve yaklaşık 2 milyon Euro’luk bir tasarruf sağlayacak.



Projenin saha çalışmaları, Bakanlık tarafından görevlendirilen danışman firma tarafından gerçekleştirildi. Sistem için en uygun alan belirlendi. Saha çalışmalarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da katıldı. Üniversitenin kampüs alanına kurulacak güneş enerji sistemi, bölgeye de çevresel anlamda değer katacak.

Bu önemli proje, sadece enerji maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunacak. Üniversite, çevre dostu enerji politikalarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuna da katkıda bulunacak.