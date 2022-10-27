Bitlis Eren Üniversitesi personel alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirlilen şartlan taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav' muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin n değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlannın senatoları karar verir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasmın (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlannın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

1- Adayın başvuracağı Fakülle/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren dilekçesi, (Akademik Kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım

4- Lisans Transkripti

5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

6- Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti

7- Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

9-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

10- Onaylı Flizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)