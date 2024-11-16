Bitlis İli Tatvan Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

BİTLİS İLİ TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1-İdarenin

a) Adres: : Tatvan Belediye başkanlığı

Fatih mahallesi Belediye Caddesi No:1 TATVAN/BİTLİS

b) Telefon/Faks : 0 434 824 52 00 / 0 434 827 52 12

c)E-posta : admin@tatvan.bel.tr

2- İhalenin Konusu: Arsa satış ihalesi

3- İhalenin yapılacağı yer: Tatvan Belediyesi İhale odası

4- İhalenin yapılacağı tarihi ve saati: 29.11.2024 cuma günü Saat: 14.00 yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA NO MAHALLESİ Ada Parsel MİKTARI İMAR DURUMU MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 KARŞIYAKA 215 2 15000 m2 Afete maruz bölge, Kıyı kenar çizgisinin ilk 50 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır 76.628.857,00 TL 7.700.000,00 TL

5- Mülkiyeti Tatvan Belediyesine ait Bitlis ili Tatvan İlçesi Fatih mahallesinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, İmar Durumu, muamman bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 1(Bir) Adet Arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

6- İhale; Tatvan Belediyesi Belediye ihale salonunda 29.11.2024 cuma günü saat:14.00’da Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

7- İhaleye katılmak için 2886 Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve ihalenin muhammen bedelinin %10 geçici teminatının yatırılması zorunludur.

8-İhaleye katılmak için geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti, Yerleşim yeri belgesi Nüfus müdürlüğünden alınarak ibraz edilmesi zorunludur. Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği Tüzel kişiliğin sicilinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf odasından ve benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil belgesi ) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı veya teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerini ihale saatinden evvel ibraz edilmesi zorunludur.

9- İhale uhdesinde kalan kişinin 5(Beş) gün içerisinde ihalenin kati teminatının %20 ‘sı ve 365(Üçyüz altmış beş) gün içerisinde İhale bedelini tamamını yatırması zorunludur.

10- İhale uhdesinde kalan kişinin ihaleden dolayı tahakkuk edecek, Vergi, Resim ve her türlü harç alıcıya aittir.

11- İhaleyle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görülebilir.