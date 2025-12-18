Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında arazi arama çalışması yaptı. Ekiplerin boş arazide yaptığı arama çalışmalarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör ise sek edildiği mahkemede tutuklandı.
Bitlis kırsalında operasyon! Organizatör yakalandı
Kaynak: DHA