Bitlis Merkez’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bitlis İl, Merkez İlçe, HÜSREVPAŞA Mahalle/Köy, Arak Mevkii, 714 Ada, 1 Parsel, 28 Nolu Bağımsız Bölüm PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ VE İcra Müdürlüklerinde fiziki para ile işlem yapılması uygulamasına son verilmesi ve ihale sırasında fiziki paranın gerçekliğinin tespitinin mümkün olmaması sebebiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA TR030001500158007290571492 (Bitlis İcra Dairesi) NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

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