Bitlis merkezli 6 ilde sahte rapor operasyonu: 98 kişi yakalandı 17 araca el konuldu

Bitlis ve çevresindeki altı ilde, polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sahte sağlık raporları hazırlayarak kamu kurumlarını dolandırdıkları iddia edilen 22 kişi ile bu raporları kullanarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 76 kişi olmak üzere toplam 98 şahıs gözaltına alındı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" faaliyetlerine son vermek amacıyla düzenlenen operasyonun detayları valilik tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, gerçekte hasta olmayan bireyler adına sahte belgeler düzenleyip, tahlil sonuçlarını manipüle ederek sahte sağlık raporları elde eden bir şebeke ortaya çıkarıldığı belirtildi. Şüphelilerin, bu yolla hasta aylığı, bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti gibi haklardan haksız yere faydalanarak devlete maddi zararlar verdiği tespit edildi.

Bitlis merkezli yürütülen operasyonun, Tatvan, Güroymak, Ahlat ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'deki toplam 104 adrese eş zamanlı olarak düzenlendiği ve operasyon neticesinde 98 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyonun ardından kaçan 6 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

17 ARACA EL KONULDU

Bitlis merkezinde ve çevre illerde gerçekleştirilen polis operasyonunda, sahte sağlık raporları düzenleyen 22 kişi ile bu raporları kullanarak haksız yarar sağlayan 76 kişi olmak üzere toplam 98 şüpheli gözaltına alındı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu zararına dolandırıcılık" faaliyetlerine son verildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, silahlar, mühimmat ve çeşitli dokümanlar ele geçirilirken, sahte belgelerle ÖTV indirimi kazanılan 17 araç da devlet tarafından el konuldu.