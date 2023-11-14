Bitlis-Muş karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Bitlis-Muş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bitlis-Muş karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A. hakimiyetindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil ile F.S. hakimiyetindeki 48 AGY 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken M.A. ve H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken, araçta sıkışan F.S. ,H.B. Ve Ş.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Muş Hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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