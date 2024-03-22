Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli
Kaynak: AA
Bitlis ve Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 1

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 2

Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 3

BİNGÖL

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı aniden yoğun kar yağışının bastırdığını belirtti.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 4

Usta, "Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 5

Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da bir gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 6

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 7

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 8
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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 9
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Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli 29
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