Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
BİNGÖL
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı aniden yoğun kar yağışının bastırdığını belirtti.
Usta, "Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.
Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da bir gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı
Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.