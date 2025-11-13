Olayda yakalanan iki yabancı uyruklu şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Bitlis Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, uyuşturucu maddenin çeşitli bölmelere saklandığı tespit edildi.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.