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Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:21
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Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan'ın Yoncabaşı köyü mevkisinde arazide arama yapıldı.

Aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis Göç Müdürlüğünce yapılacak. (AA)

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