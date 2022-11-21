﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan'ın Yoncabaşı köyü mevkisinde arazide arama yapıldı.
Aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis Göç Müdürlüğünce yapılacak. (AA)
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