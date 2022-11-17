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Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 03:28
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Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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