Bitlis'te 3.9 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Bitlis Ahlat'ta saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
AFAD'ın verilerine göre, Bitlis Ahlat'ta saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
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