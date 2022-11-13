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Bitlis'te 3.9 şiddetinde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:13
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Bitlis'te 3.9 şiddetinde deprem

Bitlis'te 3.9 şiddetinde deprem
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AFAD'ın verilerine göre, Bitlis Ahlat'ta saat 15.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

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