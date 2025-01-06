Bitlis’te 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Gece saatlerinde etkili olan yağış sonucunda kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaşırken, yüksek rakımlı bölgelerde 15-20 santimetreyi buldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Kurtkan, 350 köy ve 293 mezra yolunda karla mücadele ettiklerini belirterek, "Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köyümüze ulaşım sağlanamadı. Kar yağışının durmasıyla birlikte 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile karla mücadeleye başladık. Kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz çalışmalarına başladı" dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında artış yaşanacağını belirtti.

Özellikle Rahva bölgesi ve Güroymak ilçesinde sis olayı yaşanabileceğine dikkat çekilerek sürücüler uyarıldı.