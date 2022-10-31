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Bitlis’te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 22:10
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Bitlis’te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta 12 parça halinde toplam 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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