Bitlis'te deprem meydana geldi (27 Kasım 2024)

Bitlis'te saat 5.50 ve 5.56'da 4.3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 05.50'de 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 8.71 km altında oldu. Deprem ise Bitlis merkezde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Bitlis)
Tarih:2024-11-27
Saat:05:50:07 TSİ
Enlem:38.28083 N
Boylam:42.35083 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/Gx7KDF9313@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde hissedildi. Deprem saat 5.36'de gerçekleştiği aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 27, 2024
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) https://t.co/okdlUN8JKK
27.11.2024, 05:56:43 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Deprem çevre illerden de hissedildi.