Bitlis'te deprem meydana geldi (27 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bitlis'te deprem meydana geldi (27 Kasım 2024)

Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bitlis'te saat 5.50 ve 5.56'da 4.3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre saat 05.50'de 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 8.71 km altında oldu. Deprem ise Bitlis merkezde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde hissedildi. Deprem saat 5.36'de gerçekleştiği aktarıldı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

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