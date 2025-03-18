Bitlis’te düzensiz göçmen operasyonu: 10 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı!

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez kırsalında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 organizatör ve 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatörler ise tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.